Лавров встретится с министром иностранных дел Маврикия 14 ноября

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 ноября проведет переговоры с министром иностранных дел, региональной интеграции и внешней торговли Республики Маврикий Ситанахом Лачминараиду, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Министры будут обсуждать состояние и перспективы дальнейшего развития российско-маврикийских связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. Особое внимание будет уделено вопросам продвижения взаимовыгодного партнерства в сферах информационных технологий, транспорта, рыболовства, создания портовой инфраструктуры, туризма, подготовки кадров. Предстоит также рассмотреть вопросы совершенствования двусторонней договорно-правовой базы", — говорится в сообщении МИД.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят ключевые вопросы международной и региональной повестки дня "с акцентом на проблематику предотвращения и разблокирования кризисных ситуаций в Африке и на Ближнем Востоке, борьбы с пиратством в северо-западной части Индийского океана, противодействия международному терроризму на Африканском континенте".