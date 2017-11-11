Косачев сожалеет, что на АТЭС не было полноценной встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Отсутствие полномасштабной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита АТЭС вызывает сожаление и не способствует решению ситуации с КНДР; ответственность за это лежит на американской стороне, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее Путин и Трамп пообщались "на ногах" во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме. В ходе общения было одобрено совместное заявление президентов по Сирии.

"Заявление по Сирии было принято после предварительной работы по линии дипломатических ведомств, а другие вопросы, в том числе КНДР, подразумевают более развернутое обсуждение. Встреча не получилась по вине не российской, а американской стороны, Россия была готова к ней и демонстрировала гибкость", — сказал Косачев.

По его словам, такая ситуация "не может не вызвать сожаления". Он также подчеркнул, что напряженность вокруг КНДР вызывают не только отсутствие возможных договоренностей на встрече Путина и Трампа в том случае, если бы она состоялась, а "односторонние действия США".

"Пока договоренностей нет, не должно быть таких действий. А США ломятся вперед, наращивают военное присутствие и уговаривают другие страны бряцать оружием", — отметил Косачев.