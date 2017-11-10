Путин и Трамп пока не общались в кулуарах саммита АТЭС, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров экономик форума АТЭС с членами Делового консультативного совета саммита лидеров стран АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров экономик форума АТЭС с членами Делового консультативного совета саммита лидеров стран АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017

РИА Новости. ЛИДЕРЫ РФ И США ПОКА НЕ ПООБЩАЛИСЬ В КУЛУАРАХ САММИТА АТЭС, А ТОЛЬКО ПОПРИВЕТСТВОВАЛИ ДРУГ ДРУГА НА ЦЕРЕМОНИИ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ – ПЕСКОВ