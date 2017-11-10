Путин и Трамп сидят недалеко друг от друга на приеме на саммите АТЭС

ДАНАНГ, 10 ноя — РИА Новости. Прием в честь лидеров стран АТЭС проходит в Дананге, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сидят недалеко друг от друга, но не рядом, передает корреспондент РИА Новости.

Путин и Трамп заняли свои места за столом, их разделяют шесть человек. До этого они поприветствовали друг друга на церемонии фотографирования.

Отдельной встречи Путина и Трампа пока не состоялось, несмотря на готовность Москвы и желание самого американского президента. У Трампа было несколько возможностей пересечься с Путиным на общих мероприятиях саммита, однако он не пришел ни на первое, ни на второе заседание.