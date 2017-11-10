Собчак призвала Мутко и других спортивных чиновников уйти в отставку

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, призвала уйти в отставку вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко, а также других спортивных чиновников.

Соответствующее обращение опубликовано на предвыборном сайте телеведущей.

"Российские спортсмены имеют право гордиться своими победами и сотни раз проверялись на допинг. За махинации с запрещенными препаратами ответственны функционеры, и единственное хорошее дело, которое они могут сделать для страны сегодня — отойти от управления российским спортом", — заявляет Собчак.

Чуть ранее пресс-служба предвыборного штаба телеведущей сообщила, что Собчак обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием прекратить дискриминацию российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде, сообщает в пятницу.

Международный олимпийский комитет (МОК) собирается принять решение по участию сборной России в зимней Олимпиаде-2018 в декабре по итогам работы двух комиссий организации в связи с допинговыми скандалами вокруг российского спорта.

В 2016 году экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал New York Times, что минимум 15 российских медалистов Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" РФ, направленной на доминирование на домашних Играх-2014. Пресс-служба Следственного комитета РФ в среду сообщила, что следствием собрано достаточно доказательств того, что Родченков давал спортсменам допинг под видом витаминов, а те якобы не знали, какие именно препараты принимают.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена провела расследование по изложенной в статье информации, и на основе ее доклада о допинге в российском спорте Международный олимпийский комитет (МОК) для дальнейшего расследования создал две свои комиссии. Решение о допуске россиян на зимнюю Олимпиаду-2018 МОК собирается принять в декабре по итогам работы этих комиссий.

Российские власти категорически отвергают утверждения Родченкова. Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявлял, что Россия никогда не согласится с обвинениями в государственной поддержке допинга. Президент РФ Владимир Путин в четверг отметил, что "в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы допинга, в чем нас пытаются упрекнуть или даже обвинить".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах, она позиционирует себя как кандидата "против всех".