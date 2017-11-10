Встреча Путина и Трампа на АТЭС не состоится, заявили в Белом доме

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Белый дом заявил, что официальная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, на полях саммита АТЭС, который проходит 10-11 ноября во Вьетнаме, не состоится. Сам американский лидер не явился уже на два официальных мероприятия саммита. При этом в Кремле говорят, что от США поступают противоречивые сигналы.

Долгожданная встреча

У сторон не было договоренности о полноценной встрече, однако о возможности переговоров лидеров на АТЭС несколько раз говорили как в Вашингтоне, так и в Москве. Об их важности говорил ранее сам Трамп, он также выражал готовность встретиться со своим российским коллегой.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, в свою очередь, что грядущие переговоры лидеров двух стран — хорошая возможность, чтобы обменяться мнениями по самым горячим вопросам — как международным, так и двусторонним.

Помощник российского президента Юрий Ушаков в четверг сообщил журналистам, что встреча Путина и Трампа состоится в пятницу, 10 ноября. Песков подтвердил, что эта дата обсуждается.

Предположительными темами должны были стать проблема КНДР, а также сирийский и украинский кризисы. В Госдепе накануне сообщили, что президенты США и России обсудят так называемое "вмешательство" в американские выборы со стороны Москвы.

Противоречивые сигналы

Ясности о том, состоится ли встреча лидеров нет до сих пор. В пятницу представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что официальная встреча не состоится. Она связала это с плотным рабочим графиком Трампа.

При этом Песков заявил, что протокольные службы продолжают обсуждать возможность полноценной встречи двух лидеров, а от американцев поступает противоречивая информация.

Представитель Кремля подчеркнул, что "так или иначе в кулуарах встреча состоится". При этом он отметил, что переговоры лидеров важны, но "это не главное".

Ушаков также отметил, что лидеры будут находиться в одном пространстве.

При этом Трамп не пришел уже на два официальных мероприятия, на которых он мог встретиться с российским лидером.

"Обращайтесь к американцам"

Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности переговоров, посоветовал, в свою очередь, обращаться к американской стороне за разъяснением ситуации.

"Обращайтесь к американцам. Мы слышали заявление Трампа, что он хочет встретиться с Путиным… Что на это говорят остальные его "чинуши", я не знаю, спрашивайте у них", — сказал российский министр в эфире телеканала "Россия-24".

Встреча в Гамбурге

Первая и пока единственная личная встреча лидеров двух стран прошла в июле на саммите G20. Тогда также не было ясности о проведении полноценных переговоров. Знакомство лидеры начали в кулуарах саммита, поприветствовав друг друга рукопожатием. Позже состоялась полноценная встреча, разговор двух президентов продлился почти 2 часа 20 минут.

Президенты обсудили ситуацию в двусторонних отношениях, урегулирование сирийского конфликта и ряд других вопросов международной повестки.