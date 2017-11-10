Путин принимает участие во встрече лидеров стран АСЕАН и АТЭС

Президент Перу Педро Пабло Кучински, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун на встрече лидеров стран АСЕАН и АТЭС. 10 ноября 2017

Президент Перу Педро Пабло Кучински, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун на встрече лидеров стран АСЕАН и АТЭС. 10 ноября 2017

ДАНАНГ (Вьетнам), 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который находится с визитом во Вьетнаме на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, принимает участие во встрече лидеров стран АСЕАН и АТЭС.

Российский лидер зашел в зал, где проходит мероприятие, последним. Остальные участники уже заняли свои места, а президент Вьетнама начал произносить приветственную речь.

В мероприятии также принимает участие канадский премьер Джастин Трюдо.

Ранее Путин встретился с членами Делового консультативного совета АТЭС. Российский президент также провел двусторонние переговоры с лидерами Филиппин и Японии.

Саммит АТЭС проходит во Вьетнаме 10-11 ноября.