Путин принимает участие во встрече лидеров стран АСЕАН и АТЭС

ДАНАНГ (Вьетнам), 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который находится с визитом во Вьетнаме на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, принимает участие во встрече лидеров стран АСЕАН и АТЭС.
Российский лидер зашел в зал, где проходит мероприятие, последним. Остальные участники уже заняли свои места, а президент Вьетнама начал произносить приветственную речь.
В мероприятии также принимает участие канадский премьер Джастин Трюдо.
Ранее Путин встретился с членами Делового консультативного совета АТЭС. Российский президент также провел двусторонние переговоры с лидерами Филиппин и Японии.
Саммит АТЭС проходит во Вьетнаме 10-11 ноября.