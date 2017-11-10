В Россию прибыл новый посол Южной Кореи

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Новый посол Республики Корея У Юн Гын прибыл в Россию, где в скором времени официально приступит к работе в качестве главы дипломатической миссии, говорится в релизе посольства Южной Кореи в Москве, поступившем в распоряжение РИА Новости.

У Юн Гын сменил на этом посту Пак Ро Бёка. Пак Ро Бёк занимал пост посла Южной Кореи в Москве с мая 2015 года.

"Вчера утром (9 ноября) состоялась церемония инаугурации нового посла Республики Корея в России, господина У Юн Гына. Новый посол сразу приступил к исполнению своих обязанностей, став тринадцатым по счёту на должности посла Республики Корея в России", — говорится в релизе.

Согласно релизу посольства, в своей инаугурационной речи У Юн Гын подчеркнул важность укрепления доверия между двумя государствами путем проведения регулярных переговоров и активизации диалога на высших уровнях, расширения экономического сотрудничества и поддержки общественной дипломатии и взаимодействия в сфере культуры.

"Мы сделаем всё возможное для достижения прорывных успехов в российско-корейских отношениях", — заявил новый посол Южной Кореи в России.

Отмечается, что У Юн Гын 17 ноября передаст копии верительных грамот МИД РФ, чем положит начало своей дипломатической миссии.