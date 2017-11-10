"Яблоко" просит сделать публичной информацию о Стратегии нацбезопасности

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Председатель "Яблока" Эмилия Слабунова просит сделать публичной информацию о выполнении Стратегии национальной безопасности и Концепции общественной безопасности, сообщает пресс-служба партии в пятницу.

"В целях реализации права граждан на доступ к информации о деятельности государственных органов прошу вас сделать публичный доклад о промежуточных результатах реализации указанных документов", — цитирует пресс-служба партии обращение Слабуновой.

В сообщении отмечается, что документы были утверждены в 2015 и 2013 годах соответственно и рассчитаны на период до 2020 года. Однако сейчас, как полагают в партии, "основные показатели оценки национальной безопасности снижаются", и это "должно стать предметом широкого общественного обсуждения".

"В современном мире мощь государства определяется состоянием экономики и уровнем развития человеческого капитала, поэтому главной задачей в области обеспечения национальной безопасности сегодня должно стать создание сильной экономики и повышение качества жизни людей", — отмечает председатель партии.