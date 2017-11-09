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Политика

Косачев: Россия имеет право на ответные меры в случае выхода США из ДРСМД

18:2409.11.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на Всемирной конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом. 1 ноября 2017Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на Всемирной конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. России следует до последнего биться за сохранение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), однако в случае выхода из него США, РФ имеет право на ответные меры, заявил журналистам в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 ПИОНЕР. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Эксперт: если договор о РСМД не устоит, это будет катастрофа для всех
"России следует до последнего биться за сохранение договора о ракетах средней и меньшей дальности. Он слишком важен для того, чтобы устраивать вокруг него какие-то политические  танцы", — сказал сенатор журналистам.

Однако, по его словам, если американцы выйдут из этого документа, Россия перестанет быть связана какими-либо обязательствами по нему, "у нас будет свобода действий, а в какой мере нам этой свободой пользоваться, определять верховному главнокомандующему и военным специалистам".

По словам Косачева, для политиков ситуация будет очевидной. "Право на ответные действия Россия в этом случае получает со стопроцентной уверенностью", — подчеркнул он.

Сенатор отметил, что ни на одном этапе американская сторона не представила доказательств того, что Россия нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности.

Виктор Бондарев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Россия не нарушала договор о РСМД, заявил Бондарев
"Этот договор регулирует только оружие наземного базирования, и у России, как неоднократно говорилось, нет никакой необходимости возвращаться к этому классу оружия, поскольку имеющиеся возможности и подводного, и надводного флота, и наших ВКС позволяют решать задачи обороноспособности страны с исчерпывающей надежностью", — подчеркнул он.

По мнению законодателя, американцы, обвиняя Россию, обосновывают легитимность собственных действий по нарушению договора. "Очевидно, что эти действия будут прямым нарушением договора 1987 года. Этому не может быть никаких оправданий. Разрушая этот договор, они в еще большей степени дестабилизируют глобальную стратегическую безопасность", — уверен Косачев.

Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Американцам это нужно, чтобы продолжать наращивать способности своей системы молниеносного глобального удара; для этого разрабатываются и новые виды вооружения, и вновь начинают востребоваться и старые классические, сказал сенатор.

"Боюсь, что остановить американцев на этом пути будет трудно. Вызывает очевидное сожаление, что в данном случае собственные национальные интересы США вступают в радикальное коренное противоречие с глобальными интересами коллективной безопасности и стабильности", — заключил глава комитета.

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