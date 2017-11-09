Косачев: Россия имеет право на ответные меры в случае выхода США из ДРСМД

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. России следует до последнего биться за сохранение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), однако в случае выхода из него США, РФ имеет право на ответные меры, заявил журналистам в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Однако, по его словам, если американцы выйдут из этого документа, Россия перестанет быть связана какими-либо обязательствами по нему, "у нас будет свобода действий, а в какой мере нам этой свободой пользоваться, определять верховному главнокомандующему и военным специалистам".
По словам Косачева, для политиков ситуация будет очевидной. "Право на ответные действия Россия в этом случае получает со стопроцентной уверенностью", — подчеркнул он.
Сенатор отметил, что ни на одном этапе американская сторона не представила доказательств того, что Россия нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности.
По мнению законодателя, американцы, обвиняя Россию, обосновывают легитимность собственных действий по нарушению договора. "Очевидно, что эти действия будут прямым нарушением договора 1987 года. Этому не может быть никаких оправданий. Разрушая этот договор, они в еще большей степени дестабилизируют глобальную стратегическую безопасность", — уверен Косачев.
"Боюсь, что остановить американцев на этом пути будет трудно. Вызывает очевидное сожаление, что в данном случае собственные национальные интересы США вступают в радикальное коренное противоречие с глобальными интересами коллективной безопасности и стабильности", — заключил глава комитета.