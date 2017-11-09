РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

"Парад неадекватных идей": МИД ответил на идею Киева разорвать дипотношения

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Ноябрь 2017 (36)
16:5709.11.2017
(обновлено: 16:58 09.11.2017)
02420
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Москве считают неадекватной идею Киева разорвать дипломатические отношения с Россией, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Флаг Украины. Архивное фото
© Fotolia / aviavlad
Старая новая инициатива: в Раде предложили разорвать дипотношения с Россией

"Отдельное место в этом параде неадекватных идей занимает извлеченная из арсенала инициатива о разрыве дипломатических отношений с Россией. Эта тема не новая", — отметила она.

По мнению Захаровой, это делается, чтобы отвлечь внимание от внутриукраинских проблем. При этом Москва надеется, что здравый смысл возобладает в этом вопросе.

Инициатива без поддержки

Накануне в Верховную раду внесли поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса — группа депутатов предлагает обязать правительство в трехмесячный срок разорвать дипотношения с Россией, которая в законе названа "агрессором". Позже депутат Иван Винник сообщил, что президент страны Петр Порошенко не поддерживает эту идею.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
"Блок Петра Порошенко" выступил против разрыва дипотношений с Россией
"Она остается на рассмотрении комитета, будем определяться в дальнейшем с модальностью", — рассказал парламентарий.

В крупнейшей в Раде фракции "Блок Петра Порошенко" также заявили, что поправку не поддержат.

"Я понимаю все эмоции, да, это страна-агрессор. Но нужно быть умным, потому что побеждает умный, а не тот, кто на эмоциях. У нас очень демократическая фракция, но вы увидите, что эту правку в целом не поддерживает фракция "Блока Петра Порошенко", — сказал замглавы фракции Алексей Гончаренко журналистам.

По словам Ирины Луценко, которая представляет в парламенте президента, подобную инициативу нельзя включать в документ о реинтеграции Донбасса. "Вопрос разрыва дипломатических отношений может регулироваться отдельным законом, отдельной процедурой, а не одной поправкой для того, чтобы попиариться на этом вопросе", — сказала полпред прездиента.

Луценко напомнила, что МИД страны неоднократно озвучивал свое мнение о разрыве дипотношений.

Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Украина сама себе навредит разрывом дипотношений с Россией, уверен Пушков
Ранее украинское министерство иностранных дел выступило против разрыва дипломатических отношений с Москвой, поскольку это может негативно отразиться на гражданах Украины. По законодательству страны, предложения о разрыве дипотношений вносят МИД и другие центральные органы исполнительной власти.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение о разрыве дипотношений — суверенное дело Киева, но этот шаг повредит как россиянам, так и самим украинцам.

"Вброс для оценки мнения"

С мнением о том, что предложенная поправка является вбросом, согласен президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. 

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Киев может дойти до депортации граждан России из Украины, считает Косачев
"В Верховной раде отработана технология различных информационных вбросов для оценки общественного мнения. После быстрой реакции политиков на заявления о том, что Рада готова разорвать дипотношения с Россией, стали появляться комментарии — мол, Петр Порошенко к этому не готов, он этого не желает. Но мы четко должны понимать, что Порошенко работает на обострение. Кроме того, такие проекты самостоятельно членами его блока в Раду не вносятся" — сказал Колесниченко в эфире радио Sputnik.

Он считает, что обострение ситуации на Украине из-за протестов, организованных бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, подстегивает Порошенко к активизации напряженности с Россией.

"Поскольку это вопрос спасения самого Порошенко, иначе он не усидит "на троне". Он — проект американцев "Украина против России", они его создали, оплатили, и будут доводить до конца", — добавил Вадим Колесниченко.

Заседание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Украина может разорвать дипотношения с Россией: логично, но бессмысленно
Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, напротив, считает, что Порошенко не заинтересован в разрыве дипотношений. По его мнению, если такой сценарий сбудется, Киев фактически выйдет из минских соглашений и "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Если представить невероятное, что дипотношения будут разорваны, то за этим последует целый ряд неприятных для Украины последствий. Они будут очень широкого круга, в том числе, это полностью закроет возможность политического урегулирования (в Донбассе – ред.). Такое решение может резко поменять позицию Москвы", — добавил Погребинский.

Украина и Россия установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2014-м оба государства отозвали своих послов. Дипмиссию на Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.

Не надорваться в связях
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Не надорваться в связях
Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена