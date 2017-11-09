"Парад неадекватных идей": МИД ответил на идею Киева разорвать дипотношения

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Москве считают неадекватной идею Киева разорвать дипломатические отношения с Россией, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Отдельное место в этом параде неадекватных идей занимает извлеченная из арсенала инициатива о разрыве дипломатических отношений с Россией. Эта тема не новая", — отметила она.
По мнению Захаровой, это делается, чтобы отвлечь внимание от внутриукраинских проблем. При этом Москва надеется, что здравый смысл возобладает в этом вопросе.
Инициатива без поддержки
Накануне в Верховную раду внесли поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса — группа депутатов предлагает обязать правительство в трехмесячный срок разорвать дипотношения с Россией, которая в законе названа "агрессором". Позже депутат Иван Винник сообщил, что президент страны Петр Порошенко не поддерживает эту идею.
В крупнейшей в Раде фракции "Блок Петра Порошенко" также заявили, что поправку не поддержат.
"Я понимаю все эмоции, да, это страна-агрессор. Но нужно быть умным, потому что побеждает умный, а не тот, кто на эмоциях. У нас очень демократическая фракция, но вы увидите, что эту правку в целом не поддерживает фракция "Блока Петра Порошенко", — сказал замглавы фракции Алексей Гончаренко журналистам.
По словам Ирины Луценко, которая представляет в парламенте президента, подобную инициативу нельзя включать в документ о реинтеграции Донбасса. "Вопрос разрыва дипломатических отношений может регулироваться отдельным законом, отдельной процедурой, а не одной поправкой для того, чтобы попиариться на этом вопросе", — сказала полпред прездиента.
Луценко напомнила, что МИД страны неоднократно озвучивал свое мнение о разрыве дипотношений.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение о разрыве дипотношений — суверенное дело Киева, но этот шаг повредит как россиянам, так и самим украинцам.
"Вброс для оценки мнения"
С мнением о том, что предложенная поправка является вбросом, согласен президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Он считает, что обострение ситуации на Украине из-за протестов, организованных бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, подстегивает Порошенко к активизации напряженности с Россией.
"Поскольку это вопрос спасения самого Порошенко, иначе он не усидит "на троне". Он — проект американцев "Украина против России", они его создали, оплатили, и будут доводить до конца", — добавил Вадим Колесниченко.
"Если представить невероятное, что дипотношения будут разорваны, то за этим последует целый ряд неприятных для Украины последствий. Они будут очень широкого круга, в том числе, это полностью закроет возможность политического урегулирования (в Донбассе – ред.). Такое решение может резко поменять позицию Москвы", — добавил Погребинский.
Украина и Россия установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2014-м оба государства отозвали своих послов. Дипмиссию на Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.