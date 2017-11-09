"Парад неадекватных идей": МИД ответил на идею Киева разорвать дипотношения

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Москве считают неадекватной идею Киева разорвать дипломатические отношения с Россией, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Отдельное место в этом параде неадекватных идей занимает извлеченная из арсенала инициатива о разрыве дипломатических отношений с Россией. Эта тема не новая", — отметила она.

По мнению Захаровой, это делается, чтобы отвлечь внимание от внутриукраинских проблем. При этом Москва надеется, что здравый смысл возобладает в этом вопросе.

Инициатива без поддержки

Накануне в Верховную раду внесли поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса — группа депутатов предлагает обязать правительство в трехмесячный срок разорвать дипотношения с Россией, которая в законе названа "агрессором". Позже депутат Иван Винник сообщил, что президент страны Петр Порошенко не поддерживает эту идею.

"Она остается на рассмотрении комитета, будем определяться в дальнейшем с модальностью", — рассказал парламентарий.

В крупнейшей в Раде фракции "Блок Петра Порошенко" также заявили, что поправку не поддержат.

"Я понимаю все эмоции, да, это страна-агрессор. Но нужно быть умным, потому что побеждает умный, а не тот, кто на эмоциях. У нас очень демократическая фракция, но вы увидите, что эту правку в целом не поддерживает фракция "Блока Петра Порошенко", — сказал замглавы фракции Алексей Гончаренко журналистам.

По словам Ирины Луценко, которая представляет в парламенте президента, подобную инициативу нельзя включать в документ о реинтеграции Донбасса. "Вопрос разрыва дипломатических отношений может регулироваться отдельным законом, отдельной процедурой, а не одной поправкой для того, чтобы попиариться на этом вопросе", — сказала полпред прездиента.

Луценко напомнила, что МИД страны неоднократно озвучивал свое мнение о разрыве дипотношений.

Ранее украинское министерство иностранных дел выступило против разрыва дипломатических отношений с Москвой, поскольку это может негативно отразиться на гражданах Украины. По законодательству страны, предложения о разрыве дипотношений вносят МИД и другие центральные органы исполнительной власти.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение о разрыве дипотношений — суверенное дело Киева, но этот шаг повредит как россиянам, так и самим украинцам.

"Вброс для оценки мнения"

С мнением о том, что предложенная поправка является вбросом, согласен президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

"В Верховной раде отработана технология различных информационных вбросов для оценки общественного мнения. После быстрой реакции политиков на заявления о том, что Рада готова разорвать дипотношения с Россией, стали появляться комментарии — мол, Петр Порошенко к этому не готов, он этого не желает. Но мы четко должны понимать, что Порошенко работает на обострение. Кроме того, такие проекты самостоятельно членами его блока в Раду не вносятся" — сказал Колесниченко в эфире радио Sputnik.

Он считает, что обострение ситуации на Украине из-за протестов, организованных бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, подстегивает Порошенко к активизации напряженности с Россией.

"Если представить невероятное, что дипотношения будут разорваны, то за этим последует целый ряд неприятных для Украины последствий. Они будут очень широкого круга, в том числе, это полностью закроет возможность политического урегулирования (в Донбассе – ред.). Такое решение может резко поменять позицию Москвы", — добавил Погребинский.

Украина и Россия установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2014-м оба государства отозвали своих послов. Дипмиссию на Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.