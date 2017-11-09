Врио руководителя центрального исполкома ЕР назначен экс-сенатор Борисов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президиум генерального совета "Единой России" на заседании в четверг назначил экс-сенатора от Псковской области Александра Борисова врио руководителя центрального исполнительного комитета (ЦИК) партии.

"Первый вопрос о назначении временно исполняющим обязанности руководителя центрального исполнительного комитета партии Борисова Александра Александровича… Просил бы его кандидатуру поддержать", — сказал и.о. секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак на заседании президиума генсовета партии.

"Принято единогласно", — озвучил результаты голосования Турчак.

Ранее временно исполняющим обязанности руководителя ЦИК ЕР был назначен замруководителя ЦИК ЕР по проектной деятельности Максим Руднев, сменивший Владимира Бурматова. При этом источник в партии сообщал РИА Новости, что позднее эту должность займет именно Борисов, полномочия сенатора которого недавно досрочно прекратил Совет Федерации. Сам Борисов сообщал РИА Новости, что снимает с себя полномочия из-за перехода в структуры "Единой России", не уточнив позицию, на которую планирует перейти. Турчак на встрече с журналистами 1 ноября подтвердил, что Борисов — одна из кандидатур, но решение будет принимать президиум генсовета ЕР.