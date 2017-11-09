Петр Толстой призвал парламентариев активнее продвигать интересы страны

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал парламентариев занимать более активную позицию по продвижению интересов России за рубежом.

Он согласен с оценкой, что часто работа парламентариев в зарубежных поездках не особо эффективна и носит заявительный характер.

"Согласен с идей, всячески ее поддерживаю, что наши совместные делегации (Госдумы и Совета Федерации), да и отдельные должны занимать более активную позицию в плане продвижения интересов нашей страны", — сказал Толстой на круглом столе в Совете Федерации "Будущее парламентской дипломатии: вызовы и возможности".

"Мы приняли для себя такой новый формат работы, когда мы конкретные страны и группы дружбы с этими странами закрепляем за конкретными комитетами в зависимости от интереса, который был проявлен в ходе двухсторонних встреч, в том числе многочисленных двухсторонних встреч, которые прошли на полях МПС в Петербурге", — сообщил вице-спикер Госдумы.

Кроме того, он отметил, что нужно Госдуме и СФ координировать и выдвижения российских кандидатов на выборные должности в международных организациях.