Богданов обсудил с послом Кувейта ситуацию в Персидском заливе

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил в четверг с послом Кувейта в Москве Абдулазизом Аль-Адвани ситуацию в Персидском заливе, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии, Йемене и Персидском заливе. Обсуждались также актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных отношений между Российской Федерацией и Государством Кувейт, включая поддержание активного политического диалога", — говорится в сообщении МИД РФ.