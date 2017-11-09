Спикер парламента Ирана подтвердил свой визит в Москву 4 декабря

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Спикер парламента Ирана Али Лариджани подтвердил свой визит в Москву 4 декабря на международную конференцию "Парламентарии против наркотиков", в связи с этим возможно провести совместное заседание комитетов по международным делам парламентов Ирана и РФ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Хочу доложить коллегам, что спикер иранского парламента Али Лариджани принял решение об участии в конференции "Парламентарии против наркотиков", — сказал Слуцкий в ходе заседания комитета в четверг.

Парламентарий уточнил, что в связи с этим может пройти совместное заседание комитетов по международным делам парламента РФ и Ирана в Москве. "Не исключаю", — сказал Слуцкий журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее депутат сообщил, что "на текущий момент более 40 стран подтвердили свое участие в московском антинаркотическом форуме, делегации половины из них будут представлены на уровне руководства национальных парламентов".