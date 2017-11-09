Съезд "Единой России" пройдет 22-23 декабря в Москве

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Партийный съезд "Единой России" пройдет в Москве с 22 по 23 декабря, сказал и.о. секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак на заседании президиума генсовета партии в четверг.

"Предлагается провести семнадцатый съезд партии в два дня — 22-23 декабря", — сказал Турчак.

Он уточнил, что на повестке съезда будут два основных вопроса: определение приоритетных задач на 2018 года и кадровые вопросы.

Источник в партии ранее сообщал РИА Новости, что на съезде будет озвучено решение о поддержке кандидата в президенты. Партия, заявил ранее Турчак, должна подойти к избирательной кампании и президентским выборам уверенно: ЕР примет самое активное участие в кампании по выборам президента России.