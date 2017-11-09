Собчак планирует открыть 50 штабов по сбору подписей в регионах

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Команда телеведущей Ксении Собчак, заявившей о своем намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, планирует в ближайший месяц открыть минимум 50 штабов по сбору подписей в разных регионах РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель Собчак Ксения Чудинова в четверг.

"У нас открываются штабы. Мы только что запустили объявление на сайт, написали сколько — 50 штук, указали города", — сказала Чудинова.

Как говорится на предвыборном сайте Собчак, в ближайший месяц команда собирается открыть минимум 50 представительств по сбору подписей, минимум семь штабов в центральных для кампании регионах, оценить уровень подготовленности уже сложившихся команд, объединить волонтеров, пришедших на сайт, с региональной сеткой активистов.

По информации, опубликованной на сайте, уже частично сформированы команды в Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Томске, Тюмени, Саратове и Санкт-Петербурге.

"Первые штабы начнут работать уже через пару недель, и, конечно же, в первую очередь мы сейчас определяем, в какой последовательности Ксения Собчак будет лично открывать свои региональные штабы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 50 регионах команда Собчак будет напрямую участвовать в управлении сбором подписей. "Наши координаторы будут всегда связаны с центральным штабом. В остальных регионах команды волонтеров смогут формировать народные штабы, а мы будем готовы обеспечить их агитационными материалами и сувенирной продукцией", — говорится в сообщении.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах, она позиционирует себя как кандидата "против всех".