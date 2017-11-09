Более 40 стран поучаствуют в конференции "Парламентарии против наркотиков"

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Более 40 стран подтвердили свое участие в международной конференции "Парламентарии против наркотиков", которая пройдет в Москве 4 декабря, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Парламентарий напомнил, что международная конференция "Парламентарии против наркотиков" пройдет 4 декабря в зале пленарных заседаний Госдумы под председательством спикера нижней палаты Вячеслава Володина.
"Уверен, что международная конференция в Москве даст старт формированию парламентского измерения международного антинаркотического сотрудничества, которое до сих пор отсутствует в широкой степени. Что такое парламентское измерение – это постоянно идущее взаимодействие в области гармонизации национальных законодательств в сфере борьбы с распространением наркотиков и наркотрафиком. Учитывая, что масштабы этой одной из главных угроз XXI столетия растут, парламенты должны обязательно сотрудничать", — подчеркнул Слуцкий.