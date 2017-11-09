В МИД России прорабатывают ответ на давление в отношении СМИ в США

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Форма и методы ответа Москвы на давление властей США в отношении работающих на территории страны российских СМИ будут прорабатываться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается форм и методов ответа на соответствующие действия американских властей,… американских силовиков, которые стоят за попытками выдавливания российских СМИ из США, то все это будет прорабатываться с учетом того, как будет развиваться ситуация в отношении российских СМИ", — сказала Захарова на брифинге.

При этом она подчеркнула, что Москва "не намерена чинить препятствия" американским журналистам, а также журналистам других иностранных СМИ.

Сенат США в согласованном проекте об оборонном бюджете на 2018 год предложил запретить возможность обязательств для американских дистрибьюторов по включению в свои сети "российского государственного видеоконтента". Проект предложен на фоне давления на российские СМИ в США. Авторы законопроекта, очевидно, планируют запретить какие-либо контрактные коммерческие обязательства, предполагающие включение российских телеканалов в пакеты. Пояснениями со стороны сенатского комитета РИА Новости пока не располагает.

В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по якобы имевшему место влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главного редактора RT Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.

Российские власти неоднократно высказывались в поддержку телеканала, а также заявляли о возможности введения зеркальных мер в отношении американских СМИ.