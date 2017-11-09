МИД призвал Пентагон доказать законность сбора биоматериалов россиян

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Москва призывает Пентагон предоставить доказательства того, что сбор биоматериалов россиян не нарушает международное право, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал объяснения Пентагона по поводу сбора биоматериалов россиян надуманными и сомнительными. Он подчеркнул, что в любом случае при взятии биопроб требуется согласие государства, на территории которого ведется такая деятельность.