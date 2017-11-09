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Политика

"Российская агрессия" стала выгодным прикрытием для США, считает Косачев

12:3309.11.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фотоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Мифическая "российская агрессия" стала очень выгодным прикрытием для Вашингтона, который сознательно приписывает оппонентам "безусловно осуждаемые деяния", чтобы вывести их за рамки международного права, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Вид на Московский Кремль
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Миллиарды на ветер: США ухнут кучу денег на борьбу с "агрессией" России
Ранее стало известно, что обе палаты конгресса США согласовали законопроект, в соответствии с которым военный бюджет США предусматривает выделение в 2018 финансовом году 4,6 миллиарда долларов на "противодействие российской агрессии" и "сдерживание" России в Европе.

"Пора уже дать четкую квалифицированную оценку этой непрекращающейся демагогии про "агрессию" в среде тех, кто только за последние пару десятков лет накопил реальных, а не виртуальных агрессий уже на солидный международный трибунал", — написал Косачев в Facebook.

По его словам, "безнаказанность порождает наглость, лицемерно прикрываемую рассуждениями самой мощной и агрессивной державы мира о "сдерживании" других государств".

Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Конгресс США выделит 4,6 миллиарда долларов на "противодействие" России
Сенатор отметил, что в ежегодном акте о Национальной обороне (National Defense Authorization Act), согласованном комитетами по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса США, отдельной статьей проходит "противодействие агрессии со стороны России".

"Чем дальше, тем больше понимаешь, насколько выгодная вещь эта "российская агрессия". Если в прежние века нации сплачивались перед лицом реальных агрессоров, то сегодня вполне достаточно "нарисовать" их в правительственных документах и в СМИ, и этого хватает для включения "агрессии" в бюджет", — подчеркнул политик.

Сенатор полагает, что сегодня некоторые политики недопустимо легкомысленно обращаются с такими важными международными терминами, как "агрессия", "оккупация", "аннексия".

"Стало просто "модным" изображать себя жертвой таких — безусловно осуждаемых — деяний, сознательно приписываемых оппонентам, чтобы вывести их за рамки международного права и даже морали", — добавил он.

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