МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия планирует заключить с Венесуэлой соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты двух государств, следует из текста распоряжения правительства РФ, опубликованного в четверг на официальном портале правовой информации.

Правительство РФ одобрило проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Боливарианской Республики Венесуэла о визитах военных кораблей в порты РФ и БРВ.

"Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с венесуэльской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение", — сказано в распоряжении правительства РФ от 7 ноября 2017 года №2454-р.

В тексте документа отмечено, что продолжительность визита не должна превышать 15 суток; уведомление о заходе кораблей направляющая сторона должна подавать не позднее, чем за 10 рабочих дней до срока предполагаемого захода; в территориальном море, внутренних водах и портах принимающего государства одновременно может находиться не более трех военных кораблей направляющего государства, за исключением случаев участия военных кораблей государств сторон в совместных учениях или в многонациональной военно-морской операции.

Проект соглашения предусматривает упрощенный порядок пользования воздушным пространством и аэродромами двух стран для доставки материально-технических средств, предназначенных для ремонта военных кораблей на территории государства принимающей стороны.