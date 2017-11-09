МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия может принимать не ответные, а превентивные меры в отношении СМИ и информационных ресурсов США, работающих в России, в том числе Google, по принципу действий КНР, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Если мы будем принимать только ответные меры (на ограничения США в отношении российских СМИ), то мы будем все время находиться в состоянии обороны. Если есть основания для принятия каких-то ограничительных мер в отношении СМИ США в России, их надо принимать. Например, в своё время Google в Китае пришлось согласиться на серьёзные ограничения, а наш информационный рынок не менее привлекательный для них", — заявил Пушков на заседании комиссии.