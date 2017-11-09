В России снизилась чувствительность к западным санкциям, заявили в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В России снизилась чувствительность к западным санкциям, которые теперь больше воспринимаются как очередная заноза, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Чувствительность американских санкций значительно снизилась, и теперь все их действия воспринимаются больше как неприятная заява, заноза очередная, но надо ухо держать востро", — сказал Аксаков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его мнению, американские санкции сработают против американского доллара.

"Те страны, которые не подвержены сегодня санкциям, понимают, что завтра эту политику могут применить против них. Условно, расправившись с Россией, перейдут на Китай. Китайцы это хорошо понимают и хотят себя тоже обезопасить. То же самое Индия, мощная держава. С индийцами мы договорились о взаиморасчетах в национальных валютах, с турками договорились. Естественно, это будет такой удар по доллару, который приведет и к удару по американской экономике", — подчеркнул Аксаков.

По его словам, Россия активно взаимодействует с Китаем в плане перехода к взаиморасчетам в юанях и рублях.

"Причем доля национальных валют в наших взаиморасчетах быстро увеличивается", — подчеркнул Аксаков.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, субъектом соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.