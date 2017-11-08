Уральский депутат заявил, что Собчак испугалась предвыборного баттла с ним

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик, который ранее объявил о намерении баллотироваться на выборах президента РФ и вызвал на "политический баттл" Ксению Собчак, уверен, что телеведущая испугалась состязаться с ним.

Ранее парламентарий сообщал, что решил баллотироваться в президенты, чтобы отобрать голоса у Собчак, от которой он хотел получить ответ по поводу "баттла" до 7 ноября. Однако, по словам Боровика, телеведущая так и не откликнулась.

"Все достаточно ожидаемо и предсказуемо. Подтвердились мои предположения, что госпожа Собчак вряд ли сможет вести достойную дискуссию. Очень большие сомнения относительно того, что она в состоянии вообще обсуждать происходящее в стране, потому что явно она от жизни простого россиянина очень сильно оторвана. И, соответственно, можно сказать, что ее единственный формат – это интервью с заранее подготовленными вопросами, потому что не выдержит она какой бы то ни было полемики – даже со мной, а уж про аксакалов политических боев федерального уровня говорить вообще не приходится", — заявил РИА Новости депутат.

Боровик уверен, что задача Собчак, объявившей о президентской кампании, — "заработать в ближайший год гораздо больше денег, чем за всю оставшуюся жизнь". Ничего общего с реальной политикой тут нет, полагает парламентарий.

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, она позиционирует себя как кандидата "против всех".