ЦИК рассмотрит вопрос об участия Полонского в выборах после старта кампании

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Регистрировать ли бизнесмена Сергея Полонского кандидатом на пост президента России, ЦИК решит после получения всех необходимых документов и после официального объявления о старте избирательной кампании, заявил РИА Новости в среду замглавы комиссии Николай Булаев.

Мосгорсуд в среду подтвердил законность освобождения Полонского от наказания за мошенничество в рамках амнистии. После этого бизнесмен заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России.

Изначально действия предпринимателя были квалифицированы по уголовной статье 159 ("мошенничество"), судья переквалифицировал дело на статью 159.4 ("мошенничество в сфере предпринимательской деятельности").

"Статья 159 относится к категории "тяжких", что ограничивает пассивное избирательное право гражданина на определенный срок. Но любое решение о регистрации того или иного кандидата будет принято Центральной избирательной комиссией Российской Федерации только в рамках закона, после предоставления в комиссию всех соответствующих документов", — сказал Булаев, отвечая на вопрос, может ли Полонский выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году.

"До объявления избирательной кампании и предоставления всех необходимых документов, любые заявления потенциальных кандидатов комментировать нет смысла", — добавил замглавы ЦИК.

Выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.