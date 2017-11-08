Президенты России и Киргизии обсудили двусторонние отношения

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с коллегой из Киргизии Алмазбеком Атамбаевым двусторонние отношения, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики. Обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений", — отмечается в сообщении.
Президентские выборы в Киргизии прошли 15 октября. Кандидат от партии власти экс-премьер Сооронбай Жээнбеков набрал 54,7% голосов. Инаугурация нового главы государства намечена на 24 ноября.