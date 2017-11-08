Гатилов обсудил с послом США в России ситуацию в Сирии, на Украине и в КНДР

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Геннадий Гатилов обсудил в среду с послом США в России Джоном Хантсманом ситуацию в Сирии, на Украине и на Корейском полуострове, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы обсуждалось взаимодействие России и США в ООН с упором на необходимость противодействия терроризму и политическое урегулирование острых конфликтов, в частности в Сирии, на востоке Украины и Корейском полуострове", — говорится в документе.