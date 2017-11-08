Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к саммиту АТЭС

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России подготовку к международным контактам в ходе саммита АТЭС во Вьетнаме, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В совещании приняли участие Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, Сергей Шойгу и Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.