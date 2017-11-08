Косачев рассказал, как сенаторы будут строить отношения с послом США

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Новый посол США Джон Хантсман пока не запрашивал встречу с российскими сенаторами, в любом случае российские парламентарии намерены выстраивать свои контакты с ним так же, как происходят контакты у российского посла в США, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что на все попытки встретиться с конгрессменами США получил отказы.

"Новый посол США в России Джон Хантсман пока не запрашивал встречу с сенаторами РФ. Если дипломат обратится, мы будем выстраивать наши контакты в соответствии с тем, как происходят контакты у посла России в США Анатолия Антонова с американскими политиками", — сказал Косачев.

Он напомнил, что пока Антонов не получил ответа на предложения о встрече к конгрессменами.