Богданов обсудил с представителем Аббаса ситуацию в Палестине

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил в среду со спецпредставителем президента Палестины, членом Исполкома ООП Ахмадом Мадждаляни ситуацию на палестинских территориях, а также тему преодоления межпалестинского раскола, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на обстановку на палестинских территориях и перспективы возобновления палестино-израильского переговорного процесса на известной международно-правовой основе с учетом наметившейся в последнее время позитивной динамики в вопросе преодоления межпалестинского раскола", говорится в сообщении.

Ранее крупнейшие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС договорились по всем вопросам функционирования правительства национального единства, которое должно приступить к полноценной работе не позже 1 декабря 2017 года. Москва приветствует достигнутую договоренность между ФАТХ и ХАМАС по преодолению внутрипалестинского раскола, отмечалось в заявлении МИД РФ.