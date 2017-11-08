Турчак в свободное от работы в Совфеде время займется "Единой Россией"

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Основным местом работы Андрея Турчака, избранного в среду вице-спикером Совета Федерации, будет верхняя палата парламента; руководить "Единой Россией" на посту и.о. генсека он будет в свободное время, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Должность шестого вице-спикера была введена ранее в среду на заседании Совфеда. Кандидатуру Турчака внесла спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Естественно, в Совете Федерации будет основное место его работы. Что касается партийной деятельности, то это его общественная деятельность", — сказала она.

Матвиенко отметила, что на Турчаке будет лежать "двойная нагрузка", однако это не избавит его от загруженности в Совфеде.

"Он сам сделал такой выбор и должен теперь соответствовать. В Совете Федерации он будет в полном объеме выполнять возложенные на него обязанности, я гарантирую", — сказала спикер, добавив, что у руководства Совфеда уже есть "очень много предложений, как его загрузить".