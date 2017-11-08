Матвиенко посоветовала не торопиться с заявлениями об участии в выборах

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала претендентам на президентский пост дождаться официального объявления старта президентской кампании, прежде чем говорить о своем участии в ней.

"Я хотела бы всем посоветовать дождаться решения Совета Федерации о назначении даты выборов, которое и станет началом предвыборной кампании", — заявила она журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии лидера КПРФ Геннадия Зюганова в выборах.

Кроме того, сказала Матвиенко, хотя кандидатуру Зюганова выдвинули региональные отделения КПРФ, окончательного решения партии еще не принято.

"Надо дождаться окончательного решения", — считает она.

Во вторник лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.