Ушаков рассказал, с кем планирует встретиться Путин на полях саммита АТЭС

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 10 ноября на полях саммита АТЭС в Дананге встретится с президентами Вьетнама Чан Дай Куангом, Филиппин Родриго Дутерте, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, заявил советник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков рассказал, что президенты РФ и Филиппин обсудят укрепление сотрудничества в торгово-экономической сфере.
"Планируется, что одной из главных тем переговоров будет укрепление сотрудничества в торгово-экономической сфере" — сказал он.
По словам Ушакова, российские компании прорабатывают возможности реализации на Филиппинах ряда проектов. Перспективные области сотрудничества — развитие транспортной инфраструктуры, энергетика, включая атомную, сельское хозяйство, телекоммуникации, горнодобывающая промышленность, высокие технологии, гражданская авиация. Предполагается, что в ходе переговоров будут затронуты актуальные вопросы региональной повестки дня.
Он добавил, что в ходе переговоров Путина с премьер-министром Японии стороны обсудят международные темы и обменяются мнениями по актуальным вопросам российско-японского сотрудничества.
"В ходе предстоящей встречи планируется обсудить актуальные и международные вопросы, прежде всего взаимодействие России и Японии в рамках АТЭС, а также ситуацию на Корейском полуострове", — уточнил Ушаков.
В Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября состоится 25-й саммит форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), Во встрече примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Республики Корея, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).
По итогам саммита планируется принятие совместной Декларации лидеров, в которой будет дана оценка текущей региональной и мировой экономической ситуации, отражены согласованные подходы экономик АТЭС к решению актуальных задач современного этапа развития и намечены шаги на будущее.