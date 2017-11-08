Ушаков рассказал, с кем планирует встретиться Путин на полях саммита АТЭС

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 10 ноября на полях саммита АТЭС в Дананге встретится с президентами Вьетнама Чан Дай Куангом, Филиппин Родриго Дутерте, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, заявил советник президента РФ Юрий Ушаков.

"В ходе этого первого дня 10 ноября у нашего президента предусмотрено несколько двусторонних встреч, в частности, с президентом Вьетнама, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром (Японии) Абэ и президентом Филиппин Дутерте", — сказал он журналистам.

Ушаков рассказал, что президенты РФ и Филиппин обсудят укрепление сотрудничества в торгово-экономической сфере.

"Планируется, что одной из главных тем переговоров будет укрепление сотрудничества в торгово-экономической сфере" — сказал он.

По словам Ушакова, российские компании прорабатывают возможности реализации на Филиппинах ряда проектов. Перспективные области сотрудничества — развитие транспортной инфраструктуры, энергетика, включая атомную, сельское хозяйство, телекоммуникации, горнодобывающая промышленность, высокие технологии, гражданская авиация. Предполагается, что в ходе переговоров будут затронуты актуальные вопросы региональной повестки дня.

Ушаков сообщил, что по итогам встречи Путина и президента Вьетнама планируется принять Совместное заявление о сотрудничестве в обеспечении международной информационной безопасности.

Он добавил, что в ходе переговоров Путина с премьер-министром Японии стороны обсудят международные темы и обменяются мнениями по актуальным вопросам российско-японского сотрудничества.

"В ходе предстоящей встречи планируется обсудить актуальные и международные вопросы, прежде всего взаимодействие России и Японии в рамках АТЭС, а также ситуацию на Корейском полуострове", — уточнил Ушаков.

В Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября состоится 25-й саммит форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), Во встрече примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Республики Корея, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).

По итогам саммита планируется принятие совместной Декларации лидеров, в которой будет дана оценка текущей региональной и мировой экономической ситуации, отражены согласованные подходы экономик АТЭС к решению актуальных задач современного этапа развития и намечены шаги на будущее.