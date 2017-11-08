В ЦИК оценили шансы Полонского на участие в выборах президента

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Полонский, который ранее был освобожден от пяти лет заключения за мошенничество в рамках амнистии, не сможет выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах президента России, так как был осужден за "тяжкое преступление", баллотироваться на выборную должность он имеет право только через 10 лет, заявил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Колюшин.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.
"Если санкция (за совершенное преступление) 5 лет и больше, то независимо от того, сколько ему дали, это тяжкое преступление… тогда человек поражается в правах на 10 лет в плане избрания (на выборную должность)", — сказал Колюшин.
По его словам, если совершенное преступление не является тяжким и санкция за него предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы, то он может избираться, если амнистирован. При совершении тяжкого преступления, за которое санкция достигает 5 лет и выше, человек "может выдвигаться только через 10 лет после снятия судимости, так как в любом случае у него судимость не снята".