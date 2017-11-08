В ЦИК оценили шансы Полонского на участие в выборах президента

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Полонский, который ранее был освобожден от пяти лет заключения за мошенничество в рамках амнистии, не сможет выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах президента России, так как был осужден за "тяжкое преступление", баллотироваться на выборную должность он имеет право только через 10 лет, заявил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Колюшин.

Полонский в среду после заседания в Мосгорсуде, где в среду рассматривалось обжалование прокурором решения об амнистии, заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ. Бизнесмен смог избежать пятилетнего срока в колонии благодаря переквалификации его действий на более мягкую статью — о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (159.4 УК РФ). В 2015 году статья уже утратила силу, но на момент совершения преступления еще была актуальна. Закон, который ухудшает положение подсудимого, не имеет обратной силы.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

"Если санкция (за совершенное преступление) 5 лет и больше, то независимо от того, сколько ему дали, это тяжкое преступление… тогда человек поражается в правах на 10 лет в плане избрания (на выборную должность)", — сказал Колюшин.

По его словам, если совершенное преступление не является тяжким и санкция за него предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы, то он может избираться, если амнистирован. При совершении тяжкого преступления, за которое санкция достигает 5 лет и выше, человек "может выдвигаться только через 10 лет после снятия судимости, так как в любом случае у него судимость не снята".