Глава Крыма уволил главу государственного комитета по ценам и тарифам

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов уволил председателя государственного комитета по ценам и тарифам республики Нину Зотович.

"Уволить Зотович Нину Васильевну с государственной гражданской службы республики Крым и освободить ее от должности председателя государственного комитета по ценам и тарифам республики Крым", — говорится в указе главы республики, опубликованном на сайте правительства.

Указ принят на основании представления вице-премьера правительства Владимира Серова и заявления самой Зотович.

Зотович возглавляла ведомство с апреля 2016 года.