Совфед одобрил закон о праве регионов оценивать услуги НКО

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские сенаторы в среду одобрили закон, согласно которому оценка качества услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО), может осуществляться не только федеральными органами, но и органами исполнительной власти регионов РФ.
Также, территориальные органы Минюста РФ получают полномочия по принятию решений о признании социально ориентированных НКО исполнителями общественно полезных услуг и включении их в соответствующий реестр.
По словам вице-спикера СФ Галины Кареловой, для получения статуса исполнителя общественно полезных услуг, который дает право на государственную поддержку, НКО должны представить в Минюст РФ среди прочих документов заключение о соответствии качества оказываемых услуг установленным критериям.
Его, по действующему законодательству, НКО должны получить в федеральном органе исполнительной власти, пояснила сенатор. "Поскольку вся информация о работе НКО сосредоточена на местах, логично там же получать и заключение, и право на включение в реестр поставщиков социальных услуг, а не преодолевать дистанцию огромного размера", — сказала Карелова.
Она подчеркнула, что законодатели уделяют развитию НКО особое внимание. "Мы рассматриваем НКО как один из важнейших институтов гражданского общества, который должен иметь больший вес и влияние на ход позитивных преобразований и развитие конкуренции в социальной сфере. Совершенствование законодательства позволит усилить поддержку НКО и увеличить их число", — заключила Карелова.