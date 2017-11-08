Совфед одобрил закон о праве регионов оценивать услуги НКО

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские сенаторы в среду одобрили закон, согласно которому оценка качества услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО), может осуществляться не только федеральными органами, но и органами исполнительной власти регионов РФ.

Закон наделяет органы исполнительной власти субъектов РФ наряду с федеральными органами исполнительной власти полномочиями по оценке качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг, отмечается в пояснительной записке к документу.

Также, территориальные органы Минюста РФ получают полномочия по принятию решений о признании социально ориентированных НКО исполнителями общественно полезных услуг и включении их в соответствующий реестр.

По словам вице-спикера СФ Галины Кареловой, для получения статуса исполнителя общественно полезных услуг, который дает право на государственную поддержку, НКО должны представить в Минюст РФ среди прочих документов заключение о соответствии качества оказываемых услуг установленным критериям.

Его, по действующему законодательству, НКО должны получить в федеральном органе исполнительной власти, пояснила сенатор. "Поскольку вся информация о работе НКО сосредоточена на местах, логично там же получать и заключение, и право на включение в реестр поставщиков социальных услуг, а не преодолевать дистанцию огромного размера", — сказала Карелова.

По мнению вице-спикера, внесение данной поправки – это лишь один из необходимых шагов по развитию законодательства, касающегося НКО.

Она подчеркнула, что законодатели уделяют развитию НКО особое внимание. "Мы рассматриваем НКО как один из важнейших институтов гражданского общества, который должен иметь больший вес и влияние на ход позитивных преобразований и развитие конкуренции в социальной сфере. Совершенствование законодательства позволит усилить поддержку НКО и увеличить их число", — заключила Карелова.