ЦИК предложил проводить довыборы в Госдуму без открепительных удостоверений

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. ЦИК РФ поддерживает предложение проводить довыборы в Госдуму по одномандатным округам в единый день голосования и предлагает делать это уже по новому законодательству без открепительных удостоверений.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий проводить довыборы в Госдуму по одномандатным округам только в единый день голосования, а не в любое воскресенье с момента освобождения мандата как сейчас.

"Это наша идея была… Ещё наша идея в том, чтобы выборы дополнительные в Госдуму проводить по единому избирательному законодательству … без всякого рода открепительных и так далее", — прокомментировала журналистам законопроект глава ЦИК Элла Памфилова.