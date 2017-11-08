Вероятность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС высокая, заявил Песков

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. У президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа насыщенные программы на саммите АТЭС во Вьетнаме, сейчас идет поиск наиболее благоприятного времени и формата для их встречи, вероятность ее проведения высокая, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
На вопрос о том, какова вероятность того, что встреча состоится, Песков ответил "вероятность высокая".
Отвечая на вопрос о том, почему выступление Путина больше не фигурирует в программе пленарных заседаний во Вьетнаме, Песков сказал, что в программе пленарных заседаний фигурируют все лидеры. "В программе пленарных заседаний фигурируют все лидеры, все имеют возможность высказаться. Имеет эту возможность и президент Российской Федерации, здесь я не знаю, откуда у вас такая информация", — сказал он.
По итогам саммита планируется принятие совместной Декларации лидеров, в которой будет дана оценка текущей региональной и мировой экономической ситуации, отражены согласованные подходы экономик АТЭС к решению актуальных задач современного этапа развития и намечены шаги на будущее.