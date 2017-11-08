Вероятность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС высокая, заявил Песков

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. У президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа насыщенные программы на саммите АТЭС во Вьетнаме, сейчас идет поиск наиболее благоприятного времени и формата для их встречи, вероятность ее проведения высокая, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Что касается встречи с Трампом, то и у Путина, и у Трампа насыщенная программа двусторонних встреч, много двусторонних встреч, которые были согласованы сильно заранее. Кроме того, есть программа самого саммита АТЭС, поэтому в этом случае просто соответствующие службы пытаются выбрать наиболее подходящие время и формат", — сказал он.

На вопрос о том, какова вероятность того, что встреча состоится, Песков ответил "вероятность высокая".

Отвечая на вопрос о том, почему выступление Путина больше не фигурирует в программе пленарных заседаний во Вьетнаме, Песков сказал, что в программе пленарных заседаний фигурируют все лидеры. "В программе пленарных заседаний фигурируют все лидеры, все имеют возможность высказаться. Имеет эту возможность и президент Российской Федерации, здесь я не знаю, откуда у вас такая информация", — сказал он.

В Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября состоится 25-й саммит форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), Во встрече примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Республики Корея, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).

По итогам саммита планируется принятие совместной Декларации лидеров, в которой будет дана оценка текущей региональной и мировой экономической ситуации, отражены согласованные подходы экономик АТЭС к решению актуальных задач современного этапа развития и намечены шаги на будущее.