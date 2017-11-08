ЦИК выступил за увеличение числа избирательных участков в Подмосковье

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. ЦИК России поддержал предложение глав администраций муниципалитетов Московской области по увеличению количества избирательных участков в Подмосковье. Соответствующее постановление было принято на заседании комиссии в среду.

"Согласиться с увеличением общего числа избирательных участков на территории Московской области на 438", — говорится в принятом постановлении.

Не позднее 20 ноября в ЦИК должны быть предоставлены данные об адресах и координатах вновь образованных избирательных участков и помещений для голосования.

По словам члена ЦИК Николая Левичева, такая необходимость вызвана обеспечением наибольшего удобства для избирателей при голосовании, так как необходимо учитывать количество ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов.

По информации Мособлизбиркома, в регионе насчитывается 5,6 миллиона избирателей. С учетом новых 438 избирательных участков в регионе к ближайшим выборам будет образовано 3255 участка.

Зампред Центризбиркома Николай Булаев отметил, что увеличение числа избирательных участков требует больших материальных затрат, в том числе, на видеонаблюдение на выборах президента РФ. Он поинтересовался по видеосвязи с избиркомом Подмосковья, будет ли обеспечено на новых участках видеонаблюдение.

Глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова в свою очередь заверила членов ЦИК, что видеонаблюдение на новых участках будет организовано.

"Они будут с видеонаблюдением, как все участки Московской области", — сказала она, добавив, что технологически процесс голосования на новых участках "спасут КОИБы" — дополнительно появится 1100 КОИБов. "Не все оборудование у нас есть, мы говорим об этом прямо, но мы решим эту проблему",- отметила Коновалова.

Ранее на заседании комиссии зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что в ближайшей перспективе не будет поводиться разукрупнение избирательных участков за исключением Московской области. По его словам, это не самое лучшее занятие, "поэтому по разукрупнению избирательных участков тема закрыта".