МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Если Украина разорвет дипотношения с Россией, это станет "конечной станцией" на тупиковом пути, по которому идет Киев со времен госпереворота, заявил российский сенатор Франц Клинцевич.
"Разрыв Украиной дипотношений с Россией — это своего рода конечная станция на том тупиковом пути, по которому Киев вел народ после Майдана", — написал Клинцевич в Facebook.
"Это — агония киевского режима: поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны", — написал Клинцевич.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.