МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Если Украина разорвет дипотношения с Россией, это станет "конечной станцией" на тупиковом пути, по которому идет Киев со времен госпереворота, заявил российский сенатор Франц Клинцевич.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором" и который украинская Верховная рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, может пополниться пунктом о разрыве дипломатических отношений с Москвой. По данным газеты, поправку внес депутат от правящего "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

"Разрыв Украиной дипотношений с Россией — это своего рода конечная станция на том тупиковом пути, по которому Киев вел народ после Майдана", — написал Клинцевич в Facebook.

Сенатор отметил, что в случае разрыва украинские власти полностью снимут с себя все обязательства по минским договоренностям, дадут карт-бланш националистическим силам и бросят на произвол судьбы своих граждан, работающих в России.

"Это — агония киевского режима: поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны", — написал Клинцевич.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.