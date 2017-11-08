"Клубы друзей Крыма" откроют на Западе, заявили в культурном центре Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. "Клубы друзей Крыма" появятся в западных странах, в некоторых они уже созданы, сообщил Ярослав Иванченко, директор Делового и культурного центра Крыма, занимающегося повышением инвестиционной привлекательности и представлением культуры региона на международном уровне.

Ранее в Ялте в Ливадийском дворце в рамках международной конференции "Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма" была учреждена Международная ассоциация "Друзей Крыма" и принято воззвание-декларация о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. В конференции приняли участие делегации из более чем 30 стран.

"В различных странах уже многие изъявили желание, и в ряде стран это уже образовалось, будут существовать так называемые "Клубы друзей Крыма", которые будут тоже входить в эту ассоциации", — сказал Иванченко журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Заместитель председателя Черноморской ассоциации международного сотрудничества Ян Эпштейн сообщил, что подобный клуб уже образован в Германии.

"Я думаю, что такие клубы появятся и в других странах", — подчеркнул Эпштейн.