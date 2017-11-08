ЦИК ожидает от региональных избиркомов решение о голосовании в больницах

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. ЦИК России просит региональные избиркомы подготовиться к разговору о реализации избирательных прав граждан, которые будут находиться в больницах в день голосования, заявил зампред комиссии Николай Булаев в среду перед рассмотрением повестки дня заседания Центризбиркома.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

"Как будем работать в больницах в рамках тех норм, которые мы приняли с вами (по заявлениям о голосовании по месту пребывания)? К сожалению, не получил ответа на этот вопрос от регионов", — сказал Булаев.

По его словам, есть общее понимание, что граждане могут написать заявление о голосовании на участке по месту пребывания. "Но никто (из представителей региональных избиркомов) не смог сказать, каким образом будет организован прием заявлений, каким образом будут реализованы, введены в систему "ГАС Выборы" эти заявления от граждан, которые находятся в больницах", — отметил зампред ЦИК.

"Убедительно прошу подготовиться к разговору на эту тему", — добавил он, обращаясь к представителям региональных комиссий.

По его информации, в больницах РФ ежедневно находится не менее одного миллиона граждан. "Если даже грубо прикинуть, что еще 30% обслуживающего персонала — это еще 300 тысяч. Нам надо очень аккуратно отнестись к возможности реализовать избирателем свое право. Чтобы это право было реализовано удобным для него путем, чтоб он смог написать заявление",- сказал Булаев.