Для голосования без открепительных изготовят три миллиона защитных марок

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Для выборов президента РФ будет изготовлено три миллиона защитных марок для заявлений граждан о включении в список избирателей по месту нахождения для голосования, соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК России в среду.

Аппарат ЦИК должен обеспечить изготовление спецмарок не позднее 18 января 2018 года. В избирательные комиссии марки должны поступить не позднее 1 февраля. Согласно постановлению ЦИК, большинство специальных знаков для заявлений граждан направят в Московскую область — 151 тысяча 600 штук, Москву — 102 тысячи и Санкт-Петербург —76 тысяч 600 штук. При этом в резерве Центризбиркома будет находиться один миллион марок.

Ранее ЦИК утвердил порядок подачи заявлений для голосования избирателей по месту фактического нахождения на выборах президента РФ в 2018 году, чтобы граждане могли проголосовать вне места постоянной регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения. Такую возможность теперь предполагается предоставить россиянам, выезжающим на отдых, находящимся в больнице, а также новоселам, еще не успевшим оформить право собственности.

Новый механизм голосования избирателей по месту фактического нахождения без открепительных удостоверений применялся в единый день голосования 10 сентября в двадцати регионах, где проходили выборы глав субъектов РФ и депутатов региональных парламентов.

Для включения в список избирателей на другом участке гражданин мог обратиться с соответствующим заявлением в свой избирком по месту регистрации или в избирком по месту фактического нахождения, сделать это можно было в территориальных избиркомах в период за 45 дней до выборов и в участковых избиркомах (за 10 дней), крайний срок — 5 дней до голосования. Избиратели, в последние дни перед выборами (за 4 и менее дней) решившие голосовать на другом участке, также могли оформить специальное заявление с защитной маркой в своем участковом избиркоме. По таким заявлениям со спецмарками избиратели могли проголосовать только на определенных участках, которые были определены заранее.

Специальная марка используется для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список для голосования по месту своего нахождения. Марка будет состоять из двух частей. Одну из них отрежут и вклеят в список избирателей на том участке, куда человек придет голосовать, а само заявление у избирателя изымается.