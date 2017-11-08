Для голосования без открепительных изготовят три миллиона защитных марок

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Для выборов президента РФ будет изготовлено три миллиона защитных марок для заявлений граждан о включении в список избирателей по месту нахождения для голосования, соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК России в среду.
Ранее ЦИК утвердил порядок подачи заявлений для голосования избирателей по месту фактического нахождения на выборах президента РФ в 2018 году, чтобы граждане могли проголосовать вне места постоянной регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения. Такую возможность теперь предполагается предоставить россиянам, выезжающим на отдых, находящимся в больнице, а также новоселам, еще не успевшим оформить право собственности.
Новый механизм голосования избирателей по месту фактического нахождения без открепительных удостоверений применялся в единый день голосования 10 сентября в двадцати регионах, где проходили выборы глав субъектов РФ и депутатов региональных парламентов.
Специальная марка используется для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список для голосования по месту своего нахождения. Марка будет состоять из двух частей. Одну из них отрежут и вклеят в список избирателей на том участке, куда человек придет голосовать, а само заявление у избирателя изымается.