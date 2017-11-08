Совфед ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран СНГ в ликвидации ЧС

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в среду соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Документ был подписан 16 октября 2015 года в Казахстане.

Соглашение направлено на установление форм сотрудничества в области предупреждения ЧС в странах СНГ, определение порядка взаимной помощи в ликвидации таких ситуаций, а также на оказание содействия формированиям, следующим через территории государств-участников СНГ для ликвидации ЧС.

Основными формами сотрудничества, которые предусмотрены соглашением, будет взаимное оповещение о ЧС, их прогнозирование и мониторинг, планирование и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.