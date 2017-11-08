ЦИК просит избиркомы в регионах объяснить расхождение данных по избирателям

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. ЦИК России просит региональные избиркомы объяснить расхождение в данных о численности избирателей за июль и октябрь этого года.

"Есть информация (о количестве избирателей) на 1 июля 2017 и на 1 октября 2017 года… Есть необходимость разобраться со структурой сбора этих данных, подготовится к разговору… Каждый регион должен дать пояснение, в чем причина расхождения данных", — сказал зампред ЦИКа Николай Булаев на заседании в среду.

По его словам необходимо понять, откуда берутся не столь существенные, но все же расхождения, как в "плюс", так и в "минус".