Аксенов уверен, что российский статус Крыма никто не изменит

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Западным политикам пора признать российский статус Крыма, который уже никто и никогда не изменит, заявил глава республики Сергей Аксенов на встрече с иностранными журналистами.

На встрече присутствовали журналисты из Греции, Италии, Словакии, Уганды.

"Для нас признание — это не необходимая мера. Мы сегодня и так живем нормально. Мы наоборот, просто рассчитываем на здравый смысл западных политиков с тем, чтобы признать уже существующее положение дел, реальное, которое уже никто и никогда не изменит", — сказал Аксенов.

По его словам, Крым – это субъект Российской Федерации, и в признании как таковом не нуждается.

"Мы уже живем в своей стране, у всех крымчан есть паспорта", — подчеркнул глава республики.

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