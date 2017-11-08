В Приморье лидер ЕР в парламенте станет первым вице-губернатором края

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Первым вице-губернатором Приморского края станет Александр Костенко, руководитель фракции "Единой России" в парламенте региона, сообщает администрация края.

Ранее на этой неделе первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев уволился по собственному желанию.

Решение о назначении озвучил врио губернатора Андрей Тарасенко в ходе заседания Общественного экспертного совета по промышленной политике. Основными темами заседания стали перспективы развития промышленности, решение существующих проблемных вопросов в отрасли. В ходе осуждения один из участников встречи – генеральный директор "ПАО "Варяг" Евгений Леонов – предложил назначить нового вице-губернатора именно по вопросам промышленности.

"Будет такой. Первым вице-губернатором будет Александр Костенко", – ответил глава Приморья.

С 5 октября 2016 года Костенко является председателем комитета Законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности.