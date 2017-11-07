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Политика

Зюганов объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента

22:5007.11.2017
(обновлено: 22:54 07.11.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРуководитель КПРФ Геннадий Зюганов на торжественном вечере, посвященном 100-летию Великой Октябрьской социалистической революцииРуководитель КПРФ Геннадий Зюганов на торжественном вечере, посвященном 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его выдвинули в качестве кандидата в президенты России все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

Руководитель фракции политической партии КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"К выборам относимся очень серьезно и будем обязательно участвовать. У нас готова программа "Десять шагов к достойной жизни". И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже. Но будем участвовать сильной командой. Я — лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации", — сказал Зюганов в эфире Первого канала.

Съезд КПРФ, посвященный выборам президента, должен состояться 23 декабря после официального старта избирательной кампании.

Главная кандидатура

По словам зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, пока не следует заявлять об официальном выдвижении лидера коммунистов.

Совместная пресс-конференция. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Среди тех кандидатур, которые называются нашими региональными отделениями, нашими союзниками, сторонниками — а у нас только в штаб протестных действий входит более 100 организаций — конечно, главная кандидатура — это кандидатура председателя партии… Но окончательное решение будет принимать съезд", — сказал Афонин.

Он добавил, что на сегодняшний день некорректно говорить о том, что Зюганов будет баллотироваться от КПРФ хотя бы потому, что процедура выдвижения возможна только после официального старта предвыборной гонки.

Сильная команда

Ранее на 19-й международной встрече коммунистических и рабочих партий в Петербурге Зюганов обратил внимание на необходимость формирования профессиональной команды в преддверии выборов.

Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Нынешняя правительственная команда, по словам лидера КПРФ, "не справляется" и ведет общество к расколу. "А мы в состоянии выдвинуть сильную команду. Сегодня на политической арене может это сделать Путин и мы. Все остальные об этом могут поговорить", — сказал он.

Программа готова

В сентябре Зюганов объявил о том, что программа КПРФ к президентским выборам 2018 года уже составлена и пользуется доверием у населения.

"По сути дела, программа готова и она вступила в действие… Кстати, с этой программой мы пошли на выборы в местные органы власти, на губернаторские. Она пользуется очень большой популярностью, интерес вызывает огромный", — заявил политик.

Руководитель фракции политической партии КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Он уточнил, что основополагающий документ был подготовлен на Орловском экономическом форуме, после чего направлен на обсуждение трудовым коллективам, которые его одобрили. "Затем обсудили на 17-м съезде партии в мае и отдали на обсуждение патриотическим силам страны, всем организациям", — уточнил руководитель партии.

Участники предвыборной гонки

На данный момент о планах баллотироваться в президенты России заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак и журналистка Екатерина Гордон. Партия "Яблоко" планирует выставить кандидатом Григория Явлинского.

Геннадий Зюганов на расширенном заседании совета Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Биография Геннадия Зюганова

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии действующего главы государства в кампании 2018 года. В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще".

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