МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Предложение ввести в Совете Федерации должность еще одного вице-спикера и назначить на нее экс-губернатора Псковского области Андрея Турчака озвучит в среду на заседании спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.

"Пункт о появлении в регламенте должности еще одного вице-спикера и об избрании на этот пост Турчака внесет в повестку в среду Валентина Матвиенко, она же мотивирует необходимость таких действий", — сказал собеседник агентства по итогам заседания совета верхней палаты во вторник.

Он уточнил, что для того, чтобы все шесть вице-спикеров смогли усесться за столом президиума в зале заседаний верхней палаты, стол пришлось удлинить.

"Работы были начаты еще две недели назад", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что в Совфеде появится должность еще одного, шестого вице-спикера, которую займет бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Он был делегирован сенатором от заксобрания Псковской области 2 ноября.